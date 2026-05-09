بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بـ“المهم” مع الصين في قطاعي النفط والغاز، في خطوة تعكس تعمّق الشراكة الاقتصادية والطاقة بين البلدين في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.

وقال بوتين، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن المباحثات الجارية مع بكين حققت تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق المرتقب سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والإمدادات طويلة الأمد.

ولم يكشف الرئيس الروسي عن التفاصيل الكاملة للاتفاق أو موعد توقيعه، إلا أن تصريحاته تأتي وسط توجه روسي متسارع نحو الأسواق الآسيوية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويُنظر إلى الصين باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لروسيا في قطاع الطاقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في صادرات النفط والغاز الروسية إلى السوق الصينية، إلى جانب مشاريع مشتركة تتعلق بالبنية التحتية وخطوط الأنابيب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي تغيرات متسارعة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وإعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز.

كما يعكس التقارب الروسي الصيني مساعي البلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والحد من الاعتماد على الأسواق الغربية، في ظل استمرار الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو.