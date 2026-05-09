قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي كأس الكونفدرالية
أنفيلد تحت صافرات الغضب .. ليفربول يفقد هويته وسلوت يعيش ضغطا جماهيريا رغم وعود التحسن
انسحاب لاعبة إيرانية من بطولة التنس بتركيا بسبب مواجهة إسرائيلية
امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط
تحذيرات من خلط التاريخ والهوية في فيلم أسد لـ محمد رمضان ومطالب بمراجعته تاريخيا
وول ستريت جورنال: إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا بالعراق ونفذت غارات لحمايته
محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير
بوتين: روسيا على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بالمهم مع الصين
ضبط المتهم بسرقة سيارة وهاتف محمول في القليوبية
جدعنة واحترام.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة شكر لـ لاعبي الزمالك بسبب محمد شحاتة
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه
حفل توزيع تأشيرات حج الصحفيين والعمرة المجانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يطرح شرودر وسيطًا محتملاً بين موسكو والاتحاد الأوروبي أمام استمرار التوترات

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر هو “الأنسب” للقيام بدور الوساطة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، في ظل التوترات المتواصلة التي تخيم على العلاقات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوروبية حالة من الجمود السياسي والتصعيد الدبلوماسي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والخلافات المتزايدة حول ملفات الأمن والطاقة والحرب في أوكرانيا.

ويُعرف شرودر بعلاقاته الوثيقة مع القيادة الروسية، وخاصة مع الرئيس بوتين، إذ حافظ على تواصل سياسي واقتصادي مع موسكو حتى بعد مغادرته منصب المستشار الألماني عام 2005. 

كما شغل مناصب في شركات روسية كبرى مرتبطة بقطاع الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل ألمانيا وأوروبا خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن إشادة بوتين بشرودر تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الشخصي، إذ تعكس رغبة روسية في إيجاد شخصيات أوروبية تمتلك خبرة سياسية وعلاقات تاريخية مع موسكو، يمكنها المساهمة في إعادة فتح قنوات الحوار مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة تتسم بتراجع الثقة المتبادلة.

في المقابل، لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي متشددًا نسبيًا تجاه روسيا، حيث تربط بروكسل أي انفراجة سياسية بإنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي، فيما تؤكد موسكو أن العقوبات الغربية وسياسات العزل السياسي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

ورغم أن تصريحات بوتين لا تعني بالضرورة وجود مبادرة وساطة فعلية قيد التنفيذ، فإنها تعكس استمرار اهتمام الكرملين بإبقاء نافذة للحوار مع أوروبا، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة الأوروبية نتيجة استمرار الحرب والعقوبات المتبادلة.

الحرب في أوكرانيا العلاقات الروسية الأوروبية روسيا الاتحاد الأوروبي جيرهارد شرودر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي

التنسيقية : مباحثات الرئيس السيسي وماكرون تعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس جامعة القاهرة يشارك في افتتاح "سنجور" ببرج العرب

مدبولي

رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي

بالصور

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك

تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون
تكريم حكيم في النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

فيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية : شاهدت وفاة والدتي في المنام

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد