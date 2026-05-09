بوتين يطرح شرودر وسيطًا محتملاً بين موسكو والاتحاد الأوروبي أمام استمرار التوترات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر هو “الأنسب” للقيام بدور الوساطة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، في ظل التوترات المتواصلة التي تخيم على العلاقات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوروبية حالة من الجمود السياسي والتصعيد الدبلوماسي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والخلافات المتزايدة حول ملفات الأمن والطاقة والحرب في أوكرانيا.

ويُعرف شرودر بعلاقاته الوثيقة مع القيادة الروسية، وخاصة مع الرئيس بوتين، إذ حافظ على تواصل سياسي واقتصادي مع موسكو حتى بعد مغادرته منصب المستشار الألماني عام 2005.

كما شغل مناصب في شركات روسية كبرى مرتبطة بقطاع الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل ألمانيا وأوروبا خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن إشادة بوتين بشرودر تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الشخصي، إذ تعكس رغبة روسية في إيجاد شخصيات أوروبية تمتلك خبرة سياسية وعلاقات تاريخية مع موسكو، يمكنها المساهمة في إعادة فتح قنوات الحوار مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة تتسم بتراجع الثقة المتبادلة.

في المقابل، لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي متشددًا نسبيًا تجاه روسيا، حيث تربط بروكسل أي انفراجة سياسية بإنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي، فيما تؤكد موسكو أن العقوبات الغربية وسياسات العزل السياسي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

ورغم أن تصريحات بوتين لا تعني بالضرورة وجود مبادرة وساطة فعلية قيد التنفيذ، فإنها تعكس استمرار اهتمام الكرملين بإبقاء نافذة للحوار مع أوروبا، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة الأوروبية نتيجة استمرار الحرب والعقوبات المتبادلة.