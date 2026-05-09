الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بوتين يربط لقاء زيلينسكي بالتوصل لاتفاق سلام ويؤكد غياب مقترحات لتبادل الأسرى

القسم الخارجي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دولة ثالثة، لكنه ربط حدوث ذلك بالتوصل أولًا إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، في مؤشر جديد على استمرار تعثر المسار السياسي بين الطرفين.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن أي اجتماع مباشر مع زيلينسكي يجب أن يأتي في إطار تفاهمات واضحة تفضي إلى تسوية للنزاع، وليس مجرد لقاء بروتوكولي دون نتائج ملموسة.

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس الروسي أن روبرت فيتسو أبلغه باستعداد الجانب الأوكراني لعقد اجتماع مباشر بينه وبين زيلينسكي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتصالات أو توقيتها المحتمل.

كما أشار بوتين إلى أن موسكو لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترحات رسمية من أوكرانيا تتعلق بملف تبادل الأسرى، رغم استمرار هذا الملف كأحد أبرز القضايا الإنسانية المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإحياء مسار التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية تحول دون تحقيق اختراق حقيقي في الأزمة.

ويظل ملف تبادل الأسرى أحد القنوات القليلة التي شهدت تفاهمات متقطعة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، رغم استمرار الخلافات بشأن آليات التنفيذ وشروط التبادل.

