قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل نهائي الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
حقيقة وفاة جورج وسوف .. أنباء متداولة تشعل مواقع التواصل | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشككا في تقارير خرق روسيا للهدنة.. ترامب: لم أطلع على أدلة تؤكد ذلك

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بخرق الهدنة في مناطق النزاع، مؤكدًا أنه لم يطلع على تقارير موثوقة تثبت وقوع تلك الانتهاكات، وأنه “يشك بحدوث ذلك” في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء إعلامي تناول فيه تطورات الحرب والتوترات الدولية، حيث قال إنه لم يتلقَّ معلومات تؤكد قيام موسكو بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، مضيفًا أن “الكثير من التقارير يتم تضخيمها سياسيًا وإعلاميًا”، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من بينها فوكس نيوز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتبادل فيه أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن خرق اتفاقات التهدئة، خاصة في المناطق الشرقية ومحيط خطوط التماس. 

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية نفذت عمليات قصف استهدفت مواقع مدنية وعسكرية رغم التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بينما نفت موسكو تلك الاتهامات، متهمة الجانب الأوكراني بالسعي إلى “تشويه الحقائق الميدانية”.

وبحسب تقارير نشرتها وكالة رويترز، فإن الهدنة المعلنة خلال الفترات الأخيرة شهدت هشاشة واضحة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة وتبادل الضربات الجوية والمدفعية بين الطرفين، ما دفع مراقبين دوليين إلى التحذير من انهيار أي تفاهمات مؤقتة.

كما تأتي تصريحاته في ظل انقسام داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع الحرب، حيث يدعو بعض الساسة إلى مواصلة الدعم العسكري الواسع لأوكرانيا، بينما يطالب آخرون بفتح قنوات تفاوض لتجنب إطالة أمد الصراع واستنزاف الموارد الغربية.

من جهة أخرى، لم تصدر ردود رسمية فورية من البيت الأبيض أو الحكومة الروسية على تصريحات ترامب، إلا أن مراقبين اعتبروا أن حديثه قد يثير انتقادات داخل الولايات المتحدة، خاصة من الأطراف المؤيدة لتشديد الموقف تجاه موسكو.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي روسيا كييف موسكو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراة سيراميكا

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

هواوي

هواوي تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ MatePad Pro Max الجديد.. شاشة عملاقة ومعالج خارق

تيك توك

إدارة ترامب تقترب من تسوية مع "تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار

انتل

"إنتل" تتوصل إلى اتفاق مبدئي لتصنيع رقائق لأجهزة "آبل"

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد