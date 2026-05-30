التضامن: فريق التدخل السريع يكثف تواجده الميداني خلال إجازة عيد الأضحى

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

واصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي جهوده المكثفة خلال عيد الأضحى المبارك، للتعامل الفوري مع البلاغات الإنسانية وحالات كبار السن والاطفال والأشخاص بلا مأوى، في إطار الحرص على توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ونجح فريق التدخل السريع المركزي وأذرعه المحلية بالمحافظات في التعامل مع عدد من حالات كبار السن والأطفال بلا مأوى.

ففي محافظة السويس، تمكن الفريق من إنقاذ حالتين لمسنين اتخذا من الشارع مأوى لهما في ظل أوضاع صحية ومعيشية صعبة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليهما، وتوفير الرعاية اللازمة لهما، وإيداعهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتأمين حياة آمنة وكريمة وتقديم أوجه الدعم والرعاية المتكاملة.

وفي محافظة أسيوط، تدخل فريق التدخل السريع لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت تقيم بالشارع برفقة والدتها التي تتعاطى المواد المخدرة، وكانت الطفلة تعاني من أنيميا حادة وارتفاع في نسبة السكر بالدم نتيجة الإهمال الشديد في رعايتها الصحية. 

وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ثم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لها، بينما تم إيداع الأم بإحدى مصحات علاج الإدمان لتلقي العلاج والتأهيل.

كما تمكنت فرق التدخل السريع في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف من التعامل مع حالات إنسانية متنوعة؛ ففي محافظة الجيزة، نجح الفريق في إنقاذ رجل بلا مأوى في العقد الرابع من العمر كان يعاني من كسور وجلطات وحالة صحية متدهورة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالته تم استقباله بمجمع "حياة" لتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية له.

وفي محافظة بني سويف، نجح فريق التدخل السريع في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات تستغله جدته في أعمال التسول مستغلة ظروف حبس والديه، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الرعاية والحماية والدعم النفسي والاجتماعي له.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في التعامل الفوري مع البلاغات الإنسانية، وأنها تستقبل فرق التدخل السريع البلاغات والتدخلات العاجلة على مدار الساعة عبر واتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة لضمان سرعة التحرك، كما يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16439، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الرقم 16528.

