الداخلية: ضبط 110247 مخالفة مرورية و11 سائقا تعاطى المخدرات و5 من المحكوم عليهم

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110247 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص”.

وتم فحص 607 سائقين تبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 338 مخالفة مرورية متنوعة “تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 50 سائقا تبين إيجابية حالتين لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالى 7 أحكام، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.