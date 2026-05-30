تطور مفاجئ.. روسيا تستدعي سفيرها في أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استدعاء سفير موسكو لدى أرمينيا سيرجي كوبيركين لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرجي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

يذكر أن أرمينيا تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في أكثر من مناسبة أن بلاده تطمح لتحقيق هذا الهدف، وفي فبراير، أقر البرلمان المحلي مشروع قانون في قراءته الأولى لبدء عملية الانضمام.

في سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد.