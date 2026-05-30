مرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين بخلية مصر القديمة.. الإثنين

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الاثنين المقبل 1 يونيو المقبل، لمرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم37 لسنة 2025، جنايات مصر القديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 25 أكتوبر من عام 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تولي قيادة بجماعة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.