وكالة تسنيم: الحصار البحري الأمريكي ضد إيران مستمر

أفادت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن مصادر إيرانية، بأن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما،وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها.

في نفس السياق، قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها.

وفي وقت سابق، كشف مسئولون أمريكيون لصحيفة “نيويورك تايمز” أن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح تقرير الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يخوض معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية ضد التفاوض.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن المتشددين مثل إبراهيم عزيزي، عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وعلي باقر كني، نائب رئيس المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني، يعرقلون الاتفاق، واتهموا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالتساهل مع الأمريكيين، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن رأي المتشددين لا يمثل الجمهور العام.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، "إن أي اتفاق مع إيران سيكون اتفاقا جيدا"، في إشارة إلى المفاوضات الحالية بين واشنطن وطهران.