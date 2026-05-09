روبيو : المحادثات الأوكرانية الروسية متوقفة حاليا.. ومستعدون للوساطة إذا ظهرت فرصة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن دبلوماسية السلام بين أوكرانيا وروسيا متوقفة حالياً، ولكن إذا ظهرت فرصة لاستئناف الوساطة والمساعدة في تقريب الأطراف من الاتفاق، فإن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك.

وأضاف روبيو - في تصريحات للصحفيين في السفارة الأمريكية بروما، اليوم /السبت/، ونقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الولايات المتحدة حاولت لعب دور وسيط في العملية، ولكن حتى الآن لم يؤد ذلك إلى نتيجة مثمرة لأسباب مختلفة.

وتابع: "كلا الجانبين يدفع ثمناً باهظاً للغاية بسبب الحرب، ومن الواضح على المستوى البشري، إنها مدمرة، ونحن ضدها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في يريفان خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "إن أوكرانيا مستعدة للجولة القادمة من المحادثات بصيغة ثلاثية".

ومن جهته، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف "إن استمرار المفاوضات الثلاثية بصيغة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ليس مناسباً حتى تسحب كييف قواتها من جزء من دونباس الذي تسيطر عليه".