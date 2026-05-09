الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و340 ألفا و270 فردا، من بينهم حوالي 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على"فيسبوك".

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11920 دبابات، و24541 مركبة قتالية مدرعة، و41712 نظام مدفعية، و1780 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1371 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و1351 نظاما أرضيا آليا و281208 طائرة مسيرة، و4585 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و95252 من المركبات وخزانات الوقود، و4173 من وحدات المعدات الخاصة.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة، لكن بسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل.