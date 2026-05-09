الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في قطاعي الكهرباء والغاز، مؤكداً أن الاستهلاك غير المنضبط يفرض ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية للطاقة ويهدد استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع حكومي خُصص لبحث أوضاع قطاع الطاقة، حيث شدد على أن إيران تمتلك موارد طاقة كبيرة، إلا أن سوء الإدارة وارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي والصناعي خلال السنوات الأخيرة أديا إلى اختلال في التوازن بين الإنتاج والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط عاجلة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد في الشبكات.

وأوضح بزشكيان أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح “ضرورة وطنية” لضمان استمرار توفير الكهرباء والوقود خلال فصلي الصيف والشتاء، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة عبر تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والغاز، خصوصاً في أوقات الذروة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إيرانية رسمية إلى أن البلاد تواجه تحديات متكررة في قطاع الطاقة نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لمحطات التوليد وشبكات النقل.

كما تعمل الحكومة على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تخفيف الضغط على المصادر التقليدية.

وأكد الرئيس الإيراني أن معالجة أزمة الطاقة تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، مشدداً على أن الدولة وحدها لا تستطيع حل هذه التحديات دون وعي استهلاكي لدى المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب تغييراً في أنماط الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الوطني.

كما لفت إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات الترشيد والتخزين.

واعتبر أن هذه السياسات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه إيران إلى مواجهة ضغوط داخلية متزايدة مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للطاقة، بالتوازي مع جهودها لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.