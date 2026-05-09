الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في قطاعي الكهرباء والغاز، مؤكداً أن الاستهلاك غير المنضبط يفرض ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية للطاقة ويهدد استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع حكومي خُصص لبحث أوضاع قطاع الطاقة، حيث شدد على أن إيران تمتلك موارد طاقة كبيرة، إلا أن سوء الإدارة وارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي والصناعي خلال السنوات الأخيرة أديا إلى اختلال في التوازن بين الإنتاج والطلب. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط عاجلة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد في الشبكات.

وأوضح بزشكيان أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح “ضرورة وطنية” لضمان استمرار توفير الكهرباء والوقود خلال فصلي الصيف والشتاء، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة عبر تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والغاز، خصوصاً في أوقات الذروة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إيرانية رسمية إلى أن البلاد تواجه تحديات متكررة في قطاع الطاقة نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لمحطات التوليد وشبكات النقل. 

كما تعمل الحكومة على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تخفيف الضغط على المصادر التقليدية.

وأكد الرئيس الإيراني أن معالجة أزمة الطاقة تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، مشدداً على أن الدولة وحدها لا تستطيع حل هذه التحديات دون وعي استهلاكي لدى المواطنين. 

وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب تغييراً في أنماط الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد باعتبارها جزءاً من الأمن الاقتصادي الوطني.

كما لفت إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات الترشيد والتخزين. 

واعتبر أن هذه السياسات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه إيران إلى مواجهة ضغوط داخلية متزايدة مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للطاقة، بالتوازي مع جهودها لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراة سيراميكا

محامي المتهم بقتل طليقته يكشف تفاصيل الخلافات الأسرية

ياسمين عز: هانتا فيروس صغير قد يقلب العالم والصحة تطمئن المواطنين

دبلوماسي فرنسي سابق : زيارة ماكرون إلى مصر تؤكد عمق الشراكة بين القاهرة وباريس

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

