الحرب الإيرانية ترفع تكلفة أسعار الوقود على الإيطاليين لنحو 29 مليار يورو

كشف مركز أبحاث التابع لاتحاد الصناعات الإيطالية (CGIA)، في تقرير، ارتفاع أسعار الوقود على الشركات والعائلات الإيطالية بسبب صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران إلى حوالي 29 مليار يورو، وذلك استنادا إلى تقديرات دقيقة لأسعار المواد الخام المختلفة.

وأوضح التقرير أن العبء الأكبر يقع على البنزين والديزل بتكاليف إضافية تبلغ 13.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 20.4% مقارنة بعام 2025ن مشيرا إلى أن التأثير الاقتصادي الكبير يضع الأسر الأكثر ضعفا اقتصاديا والشركات ذات السيولة المحدودة في صعوبات بالغة.

ولفت إلى أن منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا تعد المنطقة الأكثر تضررا، تليها إميليا رومانيا، فيما سينفق سكان صقلية 1.103 مليار يورو إضافية، أي بزيادة قدرها 20.9% عن عام 2025.. وهذا أعلى من المتوسط الوطني، ولكنه أقل من متوسط المناطق الجنوبية، حيث ستبلغ الزيادة 21.1%.