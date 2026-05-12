كايا كالاس تحذر من احتمال قيام بوتين باختبار دفاعات أوروبا قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد

حذرت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الثلاثاء من إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باختبار دفاعات أوروبا، وذلك قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

قالت كالاس في منشور لها على موقع إكس: “يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة كيفية الاستفادة من قرض الـ 90 مليار يورو المخصص لأوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا”.

تابعت:" سنركز على زيادة الإنتاج الدفاعي. التمويل متوفر، والآن حان الوقت لتحويل الاستثمار إلى قدرات، بشكل أسرع وأقل تكلفة".

أضافت كالاس أن وكالة الدفاع الأوروبية ستتخذ قرارًا بشأن تدابير تهدف إلى تعزيز الوكالة مع "تركيز أكبر على الابتكار والتجريب" في ظل زيادة أوروبا للإنفاق الدفاعي وسط استمرار التوترات مع روسيا .

وتأتي هذه التصريحات عقب تصريحات المفاوض الروسي كيريل ديميترييف ، الذي قال إن المحادثات بين أوروبا وروسيا "حتمية" بسبب أزمة الطاقة الوشيكة.