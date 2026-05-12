رئيس شينخوا: المرحلة الراهنة تتطلب شراكة عربية صينية أكثر عمقا

أكد فو هوا، رئيس وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أهمية تعزيز الشراكة العربية الصينية، خاصة في مجالات الإعلام وتبادل المعلومات، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط والتحديات الدولية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر”، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة مسئولين وخبراء وإعلاميين وباحثين من الدول العربية والصين.

المرحلة الراهنة تتطلب شراكة عربية صينية

وشدد فو هوا على ضرورة توسيع مجالات التعاون العربي الصيني لتشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والإعلامية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء شراكات أكثر عمقاً وتنسيقاً بين دول الجنوب العالمي.

كما أكد لياو لي تشيانغ، سفير الصين لدى مصر، أهمية العلاقات العربية الصينية، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إطلاق النسخة العربية من كتاب “حوكمة الصين في ظل قيادة شي جين بينغ”، إلى جانب إصدار تقرير لمركز فكري متخصص، في خطوة تعكس الاهتمام بتوسيع التبادل المعرفي والثقافي بين الصين والعالم العربي.