بابا الفاتيكان يشيد بدور الأردن في دعم اللاجئين وتعزيز الحوار الإنساني

أشاد البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بالدور الذي يقوم به الأردن في استقبال اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم الرأفة والتضامن في مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال البابا للأمير الحسن بن طلال، في القصر الرسولي بالفاتيكان، على هامش أعمال "الندوة الثامنة" التي نظمتها دائرة الحوار بين الأديان بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية الإردني ، تحت عنوان "الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث".

وأكد البابا أن قيم التعاطف والرأفة تمثل جوهرا مشتركا في الإسلام والمسيحية، محذرا من تراجع الحس الإنساني بسبب التطور التكنولوجي وكثرة التعرض لمشاهد المعاناة، بما قد يؤدي إلى انتشار اللامبالاة تجاه الأزمات الإنسانية.

ودعا البابا المسلمين والمسيحيين إلى العمل المشترك من أجل تحويل التعاطف إلى خطوات عملية تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزز الاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أكد الأمير الحسن بن طلال استمرار النهج الهاشمي في دعم السلام والعيش المشترك، مشددًا على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية.