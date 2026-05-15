لافروف :روح العلاقة بين بوتين وترامب تتسم دائما بالود والاحترام المتبادل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاهتمام العالمي بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" مستمر على الرغم من الضغوط الغربية.

وشدد لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الكوبي على استعداد موسكو لتقديم الدعم الدبلوماسي والمادي لهافانا في ظل التصعيد الحاصل.

كما أعرب لافروف لنظيره الكوبي عن استعداد موسكو لمساعدة هافانا في مطالباتها بإنهاء الحصار التجاري والمالي الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف: ضمان حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا لا يمكن أن يكون شرطا للتسوية ويتعين على كييف القيام بذلك دون أي تنازلات متبادلة

وأضاف : أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي شهدت حظرا تاما للغة بأكملها في جميع مناحي الحياة ورغم أنها اللغة الرسمية

وزاد : روسيا والولايات المتحدة توصلتا لتفاهمات واضحة عقب محادثات بوتين وترامب في ألاسكا.

وختم لافروف قائلا : "روح" العلاقة بين بوتين وترامب تتسم دائما بالود والاحترام المتبادل.