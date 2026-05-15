اجتماع بريكس | وزير الخارجية خلال لقاء لافروف: أمن البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

العلاقات المصرية الروسية

أكد الوزيران خلال اللقاء على الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، والحرص المشترك على مواصلة الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً أهمية الإسراع في تفعيل التعاون في هذه المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في مصر، مستعرضاً في هذا السياق جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، بما يدعم دور القطاع الخاص.

كما أشاد بالتعاون القائم في مجال استيراد الحبوب، معرباً عن التطلع لتعزيزه ودراسة إنشاء مركز لوجستي للحبوب بمساهمة الجانب الروسي.

وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار تجمع البريكس، بما في ذلك دعم جهود إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز دور بنك التنمية في دعم أولويات الدول النامية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مشدداً على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي الامريكى - الايرانى، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في عدد من الساحات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، إلى جانب أهمية إطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية خالصة.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، وأهمية توحيد المؤسسات الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال، مشدداً على أن أمن البحر الأحمر يظل مسؤولية الدول المشاطئة له.

ومن جانبه، أعرب "لافروف" عن تقدير بلاده لمسار التعاون القائم مع مصر، مؤكداً أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يعكس مستوى الشراكة القائمة بين البلدين.