حرق مسجد في رام الله.. المستوطنون يشنون هجمات عنصرية ضد الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين أحرقوا مسجد وعدد من المركبات، فجر يوم الجمعة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران في قرية جيبيا شمال غرب رام الله.

حرق مسجد في رام الله

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن مستعمرين اقتحموا القرية، وأحرقوا مسجدا وعددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.

وفي سياق متصل، هاجم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

هجمات المستوطنين على منازل الفلسطينيين

وأشارت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن مجموعة من المستوطنين هاجموا المنازل التي تقع على الشارع الرئيسي في البلدة فجرا، وقاموا بخلع عدد من أبوابها، ما ادى إلى حالة ذعر بين النساء والأطفال.

وشن المستوطنين الإسرائيليين هجمات ضد المركبات والمواطنين الفلسطينيين مساء الخميس، قرب قرية بورين جنوب نابلس، بالحجارة على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، واستهدافهم بغاز الفلفل.