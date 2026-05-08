الأعلام المصرية ترفرف.. انطلاق ماراثوان فلسطين من ساحة المهد ببيت لحم

انطلق مئات العدائين من ساحة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، نقطة انطلاق السباق، بالتزامن مع سباق موازٍ لمسافة 5 كيلومترات في قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، توج الفائزين في ماراثون فلسطين الدولي العاشر في بيت لحم.

وجرى حفل التوزيع في ساحة المهد، بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، وقائد منطقة بيت لحم العقيد محمد زقزوق، إضافة إلى حشد من المواطنين والمشاركين.

وانطلق السباق من ساحة المهد، مرورا بشارع المهد وصولا إلى مخيم عايدة شمالا بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، ثم الانعطاف إلى شارع القدس-الخليل ومنطقة باب الزقاق، وصولا إلى مخيم الدهيشة، ومنه إلى بلدة الخضر، قبل العودة مجددا إلى ساحة المهد، وفق المسافات المعتمدة لكل سباق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن المسار يكرر مرتين في سباق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كم، نظرا لعدم وجود طريق فلسطيني بهذه المسافة من دون حواجز أو معيقات.

من جهته، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح أن الخطة الأمنية تضمنت نشر 300 عنصر شرطة على طول مسار الماراثون منذ الساعة الرابعة فجرا وحتى انتهاء الفعالية، إضافة إلى ضباط وعناصر من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى بالتنسيق مع العمليات المشتركة.