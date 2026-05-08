الهجوم الإيراني.. إصابة 3 أشخاص في الإمارات بعد قصف صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة على الإمارات منذ منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة.

وبلغ عدد القتلى في الإمارات منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير 13 شخصاً، بينما بلغ عدد المصابين 230 شخصاً.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2263 طائرةً مسيّرة.

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية بأن الجيش الإيراني احتجز ناقلة نفط بدعوى محاولة تعطيل صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت تسنيم، التي عرّفت الناقلة باسم "أوشن كوي"، أنها كانت تحمل شحنة من النفط الإيراني، وأنها "كانت تحاول استغلال الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت تسنيم بأن الناقلة احتُجزت في خليج عُمان ونُقلت إلى الساحل الجنوبي لإيران.