قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يوافق حتى الآن على تجديد الحرب على غزة
موعد صرف الدعم النقدي
فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري
بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.. افتتاح المرحلة الأولى لمسجد الراحل الشيخ الطبلاوي
خطيب مسجد الطبلاوي يكشف عن الذين تشملهم رحمة الله .. فيديو
عبلة الهواري: لا نحتاج تشريعا لحماية الناجيات من الاغتـ.صاب
من الميناء إلى الحجر الصحي.. تفعيل نظام تتبع المخالطين العالمي خلال تفشي فيروس هانتا
آمال ماهر تستعيد ذكرياتها مع الراحل هاني شاكر: كان بيقولي حافظي على صوتك نعمه كبيرة
النقل تعلن أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل
إقرار تعديلات قانون المعاشات.. حصاد مجلس النواب 4 – 5 مايو
معتمد جمال: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا الكامل على نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
أسعار الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد غير مسبوق.. الجيش الإيراني يحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

ناقلة نفط
ناقلة نفط
قسم الخارجي

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية بأن الجيش الإيراني احتجز ناقلة نفط بدعوى محاولة تعطيل صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت تسنيم، التي عرّفت الناقلة باسم "أوشن كوي"، أنها كانت تحمل شحنة من النفط الإيراني، وأنها "كانت تحاول استغلال الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني وتعطيلها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت تسنيم بأن الناقلة احتُجزت في خليج عُمان ونُقلت إلى الساحل الجنوبي لإيران.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، بأن إيران تكثف تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية في محاولة للتخفيف من آثار الحصار الأمريكي المفروض على موانئها والتكيف مع الضغوط الرامية إلى خنق اقتصادها.

ارتفع عدد قطارات الشحن المتجهة من شيآن بوسط الصين إلى العاصمة الإيرانية طهران من قطار واحد أسبوعيًا تقريبًا قبل النزاع إلى قطار كل ثلاثة أو أربعة أيام منذ بدء الحصار في 13 أبريل، وفقًا لمصادر مطلعة على الشحنات.

وارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، حيث وصلت تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدمًا على طول هذا الخط إلى 7000 دولار هذا الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40% عن المستويات المعتادة، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام.

تصعيد غير مسبوق الجيش الإيراني ناقلة نفط في خليج عمان صادرات النفط الإيرانية صادرات النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني

رسالة إيرانية حاسمة| عراقجي: ترامب يدخل مستنقع جديد.. ومستعدون لأي مواجهة

ناقلة نفط

تصعيد غير مسبوق.. الجيش الإيراني يحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

الشرطة الألمانية

ألمانيا تحبس أنفاسها.. عملية احتجاز رهائن داخل بنك في غرب البلاد والسلطات تتحرك

بالصور

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد