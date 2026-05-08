ألفاظ نابية.. كامالا هاريس تنتقد حرب ترامب ضد إيران

انتقدت المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، حرب إدارة ترامب مع إيران، قائلةً: "هذا كله هراء!".

حرب ترامب ضد إيران

وأضافت هاريس، مخاطبةً الحضور في جلسة حوارية للديمقراطيين في نيفادا بلاس فيجاس: "عندما تنظرون إلى هذه الحرب في إيران، التي لا يريدها الشعب الأمريكي، والتي لم يُصرّح بها الكونجرس - وحتى لو كان مُصرّحًا بها، ما كان ينبغي البدء بها أصلًا".

وقالت هاريس وسط تصفيق حار: "لقد تحدث عن الإبادة، ثم قال إنه فعلها - هذا كله هراء!"، وأضافت مازحةً: "لقد وعدتُ ألا أستخدم ألفاظًا نابية في العلن بعد الآن"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتأتي تصريحات هاريس في الوقت الذي حذّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من ضرورة توقيع اتفاق "بسرعة" بعد الهجمات التي استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.

وتابعت هاريس "هل تريدون معرفة الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية؟ روسيا، بسبب قضية النفط، ماذا فعل؟ رفع العقوبات عن روسيا. هل تعلمون ماذا يعني ذلك؟ إنهم يجنون المال من بيع النفط الذي مُنعوا من بيعه لولا ذلك".