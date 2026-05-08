عيد النصر الروسي.. رئيس بيلاروسيا يحضر عرضا عسكريا في موسكو ويلتقي بوتين

يعتزم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زيارة روسيا في 9 مايو، حيث سيحضر عرض يوم النصر في الساحة الحمراء بموسكو، وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عيد النصر الروسي

ومن المنتظر أن يناقش لوكاشينكو وبوتين مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، والأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وسيشارك لوكاشينكو، لدى عودته إلى مينسك، في فعاليات الاحتفال في العاصمة البيلاروسية.

وكان الكرملين قد نشر سابقًا قائمة بأسماء رؤساء الوفود الأجنبية الذين سيصلون إلى موسكو لحضور احتفالات يوم النصر.

وفي وقت سابق، أقرّ الكرملين بتعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خشية محاولة اغتيال أوكرانية، وذلك بعد تقرير أفاد بأنه أمضى أسابيع "يعيش في ملاجئ".

وزعم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الخميس أن السبب هو "التهديدات" الأوكرانية قبيل عرض عسكري كبير مُقرر إقامته يوم السبت، احتفالا بعيد النصر.