زيلينسكي: الهجمات الروسية تُظهر أن بوتين لا يُريد وقف إطلاق النار

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الهجمات الروسية على بلاده تُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين غير مهتم بوقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، بعد أن أعلن كلا الجانبين وقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة، ولكن في أوقات مختلفة، حيث أعلن زيلينسكي وقفًا أحاديًا لإطلاق النار من 5 إلى 6 مايو، بينما كان بوتين قد أعلن في وقت سابق وقفًا لإطلاق النار لمدة يومين في 8 و9 مايو احتفالًا بيوم النصر على ألمانيا النازية.

أقرّ الكرملين بتعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خشية محاولة اغتيال أوكرانية، وذلك بعد تقرير أفاد بأنه أمضى أسابيع "يعيش في ملاجئ".

وزعم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الخميس أن السبب هو "التهديدات" الأوكرانية قبيل عرض عسكري كبير مُقرر إقامته يوم السبت، احتفالا بعيد النصر.