الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المعادية.



وفي سياق متصل، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناتجة عنها، في خطوة تهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير القانونية الدولية.



ونص القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة النائب العام للدولة، توثيق الهجمات الإيرانية وما خلّفته من أضرار بشرية ومادية واقتصادية طالت المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب جمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والجنائية.



كما تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، مع منحها صلاحية الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة لضمان دقة التوثيق وموثوقيته.



وأكد القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات المرتبطة بالهجمات، بما يضمن سلامة البيانات وإمكانية الاستفادة منها قانونياً على المستويين المحلي والدولي.