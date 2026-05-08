عضو بالشيوخ: مصر والإمارات قلب واحد.. وزيارة الرئيس في توقيت استثنائي

ثمن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، النتائج المترتبة على الزيارة السريعة والهامة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات، واصفاً إياها بأنها "زيارة استثنائية في توقيت استثنائي" تستهدف كبح جماح أي تصعيد يهدد استقرار الملاحة والأمن في المنطقة، مشددًا على العلاقات الأخوية وأن البلدين قلب واحد.

رفض الاعتداءات الإيرانية

وقال "أبو زهرة" في تصريحات له، إن الرئيس السيسي نجح خلال مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، من خلال التأصيل القانوني لرفض الاعتداءات الإيرانية، واعتبارها خرقاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يقطع الطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع عبر القوة أو التهديد.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن استغراق الزيارة لعدة ساعات فقط يحمل دلالة سياسية قوية على "سرعة الاستجابة المصرية" وجهوزية التنسيق مع الأشقاء، مؤكداً أن القاهرة وأبوظبي تشكلان حالياً محوراً دبلوماسياً صلباً قادراً على إدارة الأزمات المعقدة في المنطقة بمرونة وقوة في آن واحد.

تعزيز التكتل الاقتصادي والاستثماري

واختتم النائب مصطفى أبو زهرة بيانه بالإشارة إلى أن التحرك المصري لا يتوقف عند حدود التضامن العسكري أو السياسي، بل يمتد لتعزيز التكتل الاقتصادي والاستثماري، مشدداً على أن قوة العلاقات بين "السيسي وبن زايد" هي الضمانة الحقيقية لحماية المقدرات العربية من التآكل في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.