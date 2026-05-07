وكيل دينية النواب: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الموقف العربي ووحدة الصف في مواجهة التحديات

أكد النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم، ولقاءه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وتؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التنسيق العربي المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

ثبات الموقف المصري في دعم أمن واستقرار الدول العربية

وقال المحمدي، إن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد ثبات الموقف المصري في دعم أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض أي اعتداءات تستهدف أمن الخليج يعكس رؤية مصر الثابتة تجاه حماية الأمن القومي العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، لافتًا إلى أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية قوية أسهمت في دعم استقرار المنطقة ومواجهة العديد من التحديات الإقليمية خلال السنوات الماضية.

القاهرة تتحرك بمسئولية وطنية وقومية

وشدد المحمدي، على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن القاهرة تتحرك بمسئولية وطنية وقومية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي محاولات لزعزعة أمنها، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية، وأن مصر ستظل داعمة لأشقائها العرب ومدافعة عن استقرار وأمن المنطقة.