وام: الرئيس السيسي وبن زايد يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد تفقدا، مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

مفرزة القوات المصرية في الإمارات

وقالت الدفاع الإماراتية في بيان مرفق بعدد من الصور للزيارة، أن عدد من المسئولين رافقوا الرئيس السيسي ونظيره بن زايد، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها.

وقال السيسي، إن ما يمس الإمارات يمس مصر، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره .. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.