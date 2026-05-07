محمد بن زايد يقبل يد طفلة خلال جولة مفاجئة مع الرئيس السيسي بأبو ظبي | شاهد

نشرت الصحف الإماراتية مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات خلال جولته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل إحدى المراكز التجارية بالعاصمة أبو ظبي.

وخلال الجولة، أقبلت طفلة على الرئيس الإماراتي فحملها وقبل يدها، وسط تأثر من جموع الحاضرين الذين تابعوا الجولة مع الرئيس السيسي، الذي وصل الإمارات في وقت سابق من يوم الخميس.

زأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها.

وقال السيسي، إن ما يمس الإمارات يمس مصر، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره .. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.