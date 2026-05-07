واشنطن تعلن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان ستعقدان محادثات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن لبنان وإسرائيل ستعقدان جولة جديدة من المحادثات يومي 14 و15 مايو في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام، على الرغم من الضربة الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت حزب الله.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "ستُعقد محادثات بين لبنان وإسرائيل يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل في واشنطن".

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.

وقال سلام إن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن"، مؤكدا على أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه، مشدّدا على أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا.