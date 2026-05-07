غرامة 50 ألف ريال.. الداخلية السعودية تعلن الحرب على مخالفات الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن عقوبات صارمة ضد من يضبط بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح من المواطنين والمقيمين.

غرامة لمخالفي أنظمة الحج

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان لها، أن من يضبط بنقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (حوالي 13.3 ألف دولار)، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وشددت الوزارة على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج"، مضيفة أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد المخالفين المنقولين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأهابت الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الحج في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجميع أنحاء المملكة.