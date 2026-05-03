هيئة الرقابة السعودية: نتابع أولا بأول الخطة التشغيلية لموسم الحج

أكد نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الدكتور بندر أبا الخيل، أن الهيئة تتابع أولا بأول الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال أبا الخيل ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية ـ إن الهيئة تقوم بالمتابعة والرقابة الشاملة على كافة الخدمات للتحقق والتأكد من أن كافة التجهيزات استكملت وفق الخطط التشغلية المعدة مسبقا خلال موسم الحج، والتأكد من تنفيذها في مختلف المواقع والمنافذ والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن الهيئة تعمل كشريك مع جميع الجهات الحكومية وتتيح كافة قنواتها الرقمية المعلنة لاستقبال أي بلاغات بما يكفل تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تجربة آمنة لحجاج بيت الله.