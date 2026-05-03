مقرمش ولذيذ .. طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات سهلة

يُعد الخيار المخلل من أشهر المقبلات على المائدة، ويتميز بطعمه اللذيذ وقوامه المقرمش الذي يفضله الكثيرون. وتبحث ربات البيوت دائمًا عن أفضل طريقة لتحضيره في المنزل بنتيجة ناجحة تضاهي الجاهز.

في هذا التقرير نقدم لكِ طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش بخطوات بسيطة مع أهم الأسرار لضمان نجاح الوصفة.

مكونات عمل الخيار المخلل المقرمش

1 كيلو خيار صغير طازج (يفضل خيار التخليل)

1 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

نصف كوب خل أبيض

5 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة أو حبوب

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

1 فلفل حار حسب الرغبة

عود شبت (اختياري)

خطوات تحضير الخيار المخلل في المنزل

اغسلي الخيار جيدًا ثم انقعيه في ماء بارد مع مكعبات الثلج لمدة ساعتين، للحصول على قوام مقرمش. رصي الخيار داخل برطمان زجاجي نظيف، ثم أضيفي الثوم والفلفل الحار والشبت. في إناء، اغلي الماء مع الملح والسكر، واتركيه حتى يبرد تمامًا. أضيفي الخل إلى المحلول بعد أن يبرد، ثم اسكبيه فوق الخيار حتى يغطيه بالكامل. أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في مكان جاف بعيدًا عن الشمس.

مدة تخليل الخيار للحصول على أفضل طعم

بعد 24 ساعة: يصبح الخيار نصف مخلل بطعم خفيف

بعد 3 إلى 5 أيام: يصل إلى الطعم المثالي ويصبح مقرمشًا وجاهزًا للتقديم

أسرار نجاح الخيار المخلل المقرمش

اختيار خيار طازج وصغير الحجم يضمن نتيجة أفضل

استخدام الملح الخشن بدلاً من الناعم للحفاظ على القرمشة

عدم فتح البرطمان خلال أول يومين من التخليل

إضافة الشبت أو ورق اللورا يمنح نكهة مميزة

التأكد من تغطية الخيار بالكامل بالمحلول لمنع فساده

فوائد تناول الخيار المخلل باعتدال

يحتوي الخيار المخلل على بعض الفوائد مثل تحسين الهضم وفتح الشهية، لكنه غني بالصوديوم، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال خاصة لمرضى الضغط.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنكِ تحضير الخيار المخلل المقرمش في المنزل بطعم رائع ينافس الجاهز، مع ضمان نظافة وجودة المكونات.