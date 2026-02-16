قبل رمضان.. طريقة عمل خيار مخلل في البيت

خيار مخلل من المُقبِّلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، وبالأخص خلال شهر رمضان، إذ يحرص العديد على تحضير المخلل في وجبة الإفطار الرئيسية.

وقدمت الشيف أميرة شنب، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل خيار مخلل بأسهل الخطوات وبمذاق شهي.

مقادير خيار مخلل



● خيار رفيع بلدي

● ثوم

● شبت

● شرائح ليمون

● ملح

● سكر

● خل

● ماء

طريقة تحضير خيار مخلل

في برطمان التخزين، يوضع “خيار - ثوم صحيح - شرائح ليمون - شبت”.

وفي ماء يوضع “سكر- خل - ملح” وتقلب المكونات؛ للحصول على ماء التخليل.

يضاف الماء على الخيار في برطمان التخليل.

تضاف معلقة من الزيت ويغلق البرطمان بإحكام.