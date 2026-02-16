نهال طايل تكشف عن ذكريات أول أجر في مسيرتها الإعلامية: لحظة لا تنسى

شاركت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد، تفاصيل أول أجر حصلت عليه في مسيرتها الإعلامية، مؤكدة أن تلك اللحظة ما زالت محفورة في ذاكرتها حتى اليوم.

وقالت نهال إن أول راتب تقاضته كان 8 آلاف جنيه، واصفة شعورها حينما علمت بذلك: “فاكرة أول ما قالولي إنتِ أجرك 8 آلاف جنيه وهتقبضي يوم الاحد الجاي، قولتلهم شكراً وروحت استنيت المحاسب، قالي خدي فلوسك وامضيلي هنا”، مؤكدة أن السعادة كانت كبيرة لأنها شعرت أن مجهودها بدأ يؤتي ثماره.

وأضافت أن أول ما استلمت الراتب حرصت على مشاركة الخبر مع أسرتها، حيث اتصلت بوالديها وقالت لهما: “يا بابا يا ماما أنا أخدت مرتبي”، كما اشترت لهما بعض الاحتياجات من هذا المبلغ، موضحة أن شعورها بالامتنان لهما كان الأكبر.

وختمت نهال حديثها مؤكدة أن البدايات دائمًا تترك أثرًا كبيرًا في حياة الإنسان، لأنها تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الأحلام والطموحات، مشيرة إلى أن دعم الأسرة كان ولا يزال الدافع الأساسي لاستمرارها ونجاحها في الإعلام.