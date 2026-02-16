قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي
سورة في القرآن تأتي لك بكل الخير والنجاح.. داوم عليها تصلح حالك
هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
اقتصاد

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

أمل مجدى

متحدث البترول:

-عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات

-جاهزية كاملة لرمضان.. ضخ أكثر من مليون أسطوانة بوتجاز يوميا

يتزايد استهلاك الغاز في شهر رمضان الكريم ، لذلك تحرص وزارة البترول والثروات المعدنية على الإستعداد للشهر الفضيل وشن الحملات الرقابية لضمان استقرار الإمدادات.
 

ونفى المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وصول تكلفة عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة لا تبيع العداد كمنتج منفصل، بل تقدم حزمة خدمات متكاملة تشمل تركيب العداد وتوصيل الغاز، سواء للعملاء المنزليين أو التجاريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الوزارة تعتمد خطة مرنة تراعي اختلاف أنماط الاستهلاك بين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك الزيادات المرتبطة بالمواسم، لافتًا إلى انتظام العمل في أكثر من 3 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية لضمان انسيابية التوزيع.


وأشار إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات وضمان استقرار الإمدادات.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة منظومة توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو استغلال.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير البترول يعقد لقاءات دورية ومستمرة لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.

وأشار، عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تنفذ خطة تشغيل مرنة، تستوعب اختلاف احتياجات الاستهلاك بين المحافظات، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف مستودع تعمل بانتظام على مستوى الجمهورية؛ لضمان توافر المنتجات البترولية، وسهولة وصولها إلى المواطنين، مؤكدًا أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء؛ ما يدفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية؛ لمتابعة منظومة التوزيع، ومنع أي تجاوزات، لافتًا إلى أن وزير البترول يعقد اجتماعات دورية؛ لمراجعة خطط الإمداد، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات السوق دون أي أزمات.

الكميات المطروحة 

وأوضح، متحدث البترول أنه تم تعزيز الكميات المطروحة من أسطوانات البوتجاز في الأسواق، إلى جانب زيادة عدد ورديات العمل داخل مصانع التعبئة، مشيرًا إلى أنه يتم تجاوز إنتاج وضخ مليون أسطوانة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.

البترول الغاز أسطوانات البوتاجاز وزارة البترول وزير البترول

