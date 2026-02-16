زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

متحدث البترول:

-عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات

-جاهزية كاملة لرمضان.. ضخ أكثر من مليون أسطوانة بوتجاز يوميا

يتزايد استهلاك الغاز في شهر رمضان الكريم ، لذلك تحرص وزارة البترول والثروات المعدنية على الإستعداد للشهر الفضيل وشن الحملات الرقابية لضمان استقرار الإمدادات.



ونفى المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تردد بشأن وصول تكلفة عداد الغاز إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن الشركة لا تبيع العداد كمنتج منفصل، بل تقدم حزمة خدمات متكاملة تشمل تركيب العداد وتوصيل الغاز، سواء للعملاء المنزليين أو التجاريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن الوزارة تعتمد خطة مرنة تراعي اختلاف أنماط الاستهلاك بين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك الزيادات المرتبطة بالمواسم، لافتًا إلى انتظام العمل في أكثر من 3 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية لضمان انسيابية التوزيع.



وأشار إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، ما يستدعي تكثيف الاستعدادات وضمان استقرار الإمدادات.

استمرار الحملات الرقابية

وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة منظومة توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو استغلال.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير البترول يعقد لقاءات دورية ومستمرة لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.

وأشار، عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تنفذ خطة تشغيل مرنة، تستوعب اختلاف احتياجات الاستهلاك بين المحافظات، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف مستودع تعمل بانتظام على مستوى الجمهورية؛ لضمان توافر المنتجات البترولية، وسهولة وصولها إلى المواطنين، مؤكدًا أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء؛ ما يدفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد.

الكميات المطروحة

وأوضح، متحدث البترول أنه تم تعزيز الكميات المطروحة من أسطوانات البوتجاز في الأسواق، إلى جانب زيادة عدد ورديات العمل داخل مصانع التعبئة، مشيرًا إلى أنه يتم تجاوز إنتاج وضخ مليون أسطوانة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.

