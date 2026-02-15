قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

رفع المرتبات والمعاشات
رفع المرتبات والمعاشات
عبد العزيز جمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ على الفور تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية وتوضيح محاورها وأهدافها.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

تنفيذ فوري واستثنائي للحزمة حتى نهاية يونيو 2026

وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة ستبدأ تطبيقها فورًا وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن فلسفتها تقوم على استهداف شامل يغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين، من خلال تدخلات مباشرة تمس احتياجاتهم اليومية وتسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أن طبيعة هذا المؤتمر الاستثنائية جاءت نظرًا لأهمية الموضوع، حيث إنه يمثل التزامًا رسميًا من الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع، بما يضمن وصول الدعم بشكل مباشر للمواطنين الأكثر احتياجًا.

تبكير صرف رواتب العاملين قبل رمضان وعيد الفطر

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك قبل حلول عيد الفطر، تيسيرًا على الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها في هذه الفترات المهمة، مؤكدًا أن صرف رواتب الشهرين القادمين سيتم قبل المواعيد الرسمية المقررة.

وشدد الدكتور مدبولي على أن المبلغ المخصص للحزمة، البالغ أكثر من 40 مليار جنيه، يمثل موارد إضافية نجحت الدولة في توفيرها، مؤكداً أن هذا الدعم هو رد عملي على ما يُثار بشأن مدى انعكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطن.

تحسن المؤشرات الاقتصادية أتاح توفير الموارد

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة استطاعت توفير هذه الموارد نتيجة التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، ما أتاح توجيه فوائض مالية مباشرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أن هذه الفوائض التي بلغت نحو 40 مليار جنيه تم تخصيصها بالكامل لصالح المواطن المصري، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

أربعة محاور رئيسية للحزمة الاجتماعية

وأكد رئيس الوزراء أن الحزمة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

الدعم النقدي المباشر: يُصرف على دفعتين، الأولى خلال شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر، ليستفيد منه نحو 15 مليون أسرة مصرية، تضم 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات الرسمية.

دعم القطاع الصحي: يشمل تخصيص اعتمادات إضافية بمبلغ 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، لتغطية نحو 7 ملايين نسمة.

دعم الفلاح المصري: من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح، على أن يتم تطبيقها خلال موسم الحصاد الممتد من نهاية أبريل حتى نهاية يونيو، بما يضمن تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز المزارعين.

تسريع تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”: تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لإنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية بقرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي، لضمان استفادة المواطنين بأسرع وقت ممكن.

زيادة غير اعتيادية في الأجور بالموازنة الجديدة

واختتم رئيس الوزراء مؤتمره بالتأكيد على توجيهات رئاسية بإدراج زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، مع التركيز بشكل خاص على تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، حيث تعد هذه الفئات على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستستعرض تفاصيل منظومة الزيادات الجديدة أثناء مناقشة مشروع الموازنة، بما يحقق زيادة مرضية للمواطن المصري ويعزز الاستفادة الحقيقية من نتائج الإصلاح الاقتصادي المستمر.

تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية بالأرقام :

بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان

* التكلفة الإجمالية: ٤٠,٣ مليار جنيه

* الهدف: دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا

* التنفيذ: تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس

مساندة نقدية مباشرة بمناسبة رمضان وعيد الفطر

- ٤٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ١٠ ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦ بتكلفة ٨ مليارات جنيه

- ٤٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ٥,٢ مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة

خلال رمضان والعيد بتكلفة ٤ مليارات جنيه

- ٣٠٠ جنيه دعم نقدي إضافي لـ ٤٥ ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات

زيادة المرتبات

دعم عاجل للقطاع الصحي وعلاج الحالات الحرجة

- ٣ مليارات جنيه:

للانتهاء السريع من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة

- ٣ مليارات جنيه إضافية:

زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين

خلال الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦

وتوجيه رئاسي بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة للاحتفال بشفائهم مع حلول عيد الفطر.

التأمين الصحي الشامل

- ٣,٣ مليار جنيه

لتبكير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أول أبريل المقبل

الخزانة العامة تتحمل اشتراكات غير القادرين بالمنظومة

مبادرة حياة كريمة

- ١٥ مليار جنيه

للانتهاء من نحو ألف مشروع

لتحسين جودة الخدمات في قرى المرحلة الأولى

 دعم الفلاح والقمح المحلي

- ٤ مليارات جنيه

تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي

لموسم ٢٠٢٦

من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا

مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رواتب العاملين قبل رمضان تبكير صرف رواتب العاملين قبل رمضان وعيد الفطر تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية

