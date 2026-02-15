بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

أكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أنه سيتم حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات .

وأضافت المصادر أن الحركة ستشمل عددا من المحافظات الحدودية والصعيد والدلتا وتضم عددا من اللواءات والمهندسين والأكاديميين.

وتوقعت المصادر أن تكون الحركة موسعة ويرحل من 13 إلى 17محافظا، لافتة إلى أنه سيكون من ضمنهم ما يقرب من 11 محافظا من المعينين في شهر يوليو 2024.

كواليس حركة المحافظين

ورجحت المصادر نقل الدكتور أحمد الأنصاري من محافظة الفيوم إلى الجيزة ونقل اللواء محمد الزملوط من الوادي الجديد إلى محافظة مرسى مطروح و تعيين اللواء وليد البرقي محافظاً للبحر الأحمر وتعيين اللواء طارق راشد محافظاً لسوهاج وتعيين عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن محافظاً لبني سويف و تعيين عمرو محمد غريب محافظاً للمنوفية.

وتعيين اللواء إسماعيل كمال محافظاً لجنوب سيناء وتعيين اللواء محمد علوان محافظاً لأسيوط.

التعديل الوزاري الجديد

وكان قد وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، التي ترأسها المستشار هشام بدوي اليوم، على التعديل الوزاري الجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية، بعد مناقشة ومصادقة البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بما يُنهي الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.

وقد تلى رئيس المجلس أمام النواب، خطاب رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن تفاصيل التعديل، فيما تم العمل بمقتضى المواد الدستورية المنصوص عليها في الدستور ولائحة المجلس.

وجاء التعديل في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لإجراء تغييرات في حقائب وزارية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إرسال الكتاب الرسمي إلى مجلس النواب لعرض التعديل وإقراره، في حين تنظم المادة 129 من اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بالتعديل الوزاري، بحيث يتعين عرض الأمر في أول جلسة تالية أو في جلسة طارئة، على أن تكون الموافقة بأغلبية الحاضرين.

كما نصت المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في تعديل الحكومة بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على البرلمان خلال سبعة أيام من صدوره.