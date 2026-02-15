هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفلها الغنائي احتفالا بعيد الحب فى بيروت.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي..

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأحمر .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتيها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء وهبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء وهبي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.