مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء

نعى مجلس الوزراء، بخالص الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم؛ بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء لخدمة الوطن بكل إخلاص وصدقٍ وتفانٍ.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي القلبية وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، راجياً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه وتلاميذه ومنتسبي أسرة القانون والتشريع بالصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء، أن الراحل العظيم ستظل ذكراه خالدة كقامة وطنية وقانونية متميزة، حيث قدم إسهامات جليلة خلال مسيرته الحافلة في المحراب الأكاديمي، وساحات العمل العام، وميادين ومعارك التفاوض الدولي؛ ليقدم نموذجاً فريداً لرجل الدولة، الذي يوجه مؤشر بوصلته دوماً تجاه الدفاع عن مصالح الدولة وصون سيادتها، ولا يدخر علماً أو جهداً في سبيل رفعتها.