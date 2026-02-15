قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء

مفيد شهاب
مفيد شهاب
كتب محمود مطاوع

نعى مجلس الوزراء، بخالص الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم؛ بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء لخدمة الوطن بكل إخلاص وصدقٍ وتفانٍ.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي القلبية وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، راجياً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم غفرانه، وأن يُلهم ذويه وتلاميذه ومنتسبي أسرة القانون والتشريع بالصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء، أن الراحل العظيم ستظل ذكراه خالدة كقامة وطنية وقانونية متميزة، حيث قدم إسهامات جليلة خلال مسيرته الحافلة في المحراب الأكاديمي، وساحات العمل العام، وميادين ومعارك التفاوض الدولي؛ ليقدم نموذجاً فريداً لرجل الدولة، الذي يوجه مؤشر بوصلته دوماً تجاه الدفاع عن مصالح الدولة وصون سيادتها، ولا يدخر علماً أو جهداً في سبيل رفعتها.

