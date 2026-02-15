قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي.. شاهد رد الفعل

حمزة شعيب

شهد استاد القاهرة الدولي لفتة مميزة قبل انطلاق مواجهة الأهلي أمام في ختام دور المجموعات من بطولة موسم 2025-2026، بعدما حرص إمام عاشور على التوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذارا لجماهير الفريق.

واصطحب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، اللاعب إلى الجماهير من أجل توضيح موقفه والاعتذار عن عدم مرافقة بعثة الفريق في رحلتها السابقة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، دون الحصول على إذن مسبق. 

ووجّه عاشور رسالة مباشرة إلى الجماهير، مؤكدًا تقديره الكامل لهم، بإشارة أوضح خلالها أنهم «فوق رأسه».

على الصعيد الفني، أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد، أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان عثمان

في المقابل، بدأ الجيش الملكي اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي
خط الدفاع: تو كارنيرو، فالو ميندي، يونس عبد الحميد، أنس باش
خط الوسط: عبد الفتاح حدراف، مروان لوادني، محمد ربيع حريمات، يوسف الفحلي
خط الهجوم: حمزة خابا، زين الدين دراك

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا المجموعة برصيد 9 نقاط، متقدمًا على الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط. ورغم ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فإن الفريق الأحمر يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل حسم الصدارة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور المقبل أحد وصيفي المجموعات الأخرى، حيث تبرز احتمالات عدة، من بينها مواجهة أو أو ، وفقًا لما ستسفر عنه قرعة ربع النهائي.

https://youtube.com/shorts/h57pHxFDBOk?si=VmEjE0d12JBK6BxF

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض "على قد الحب"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

