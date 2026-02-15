إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي.. شاهد رد الفعل

شهد استاد القاهرة الدولي لفتة مميزة قبل انطلاق مواجهة الأهلي أمام في ختام دور المجموعات من بطولة موسم 2025-2026، بعدما حرص إمام عاشور على التوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذارا لجماهير الفريق.

واصطحب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، اللاعب إلى الجماهير من أجل توضيح موقفه والاعتذار عن عدم مرافقة بعثة الفريق في رحلتها السابقة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، دون الحصول على إذن مسبق.

ووجّه عاشور رسالة مباشرة إلى الجماهير، مؤكدًا تقديره الكامل لهم، بإشارة أوضح خلالها أنهم «فوق رأسه».

على الصعيد الفني، أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان عثمان

في المقابل، بدأ الجيش الملكي اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي

خط الدفاع: تو كارنيرو، فالو ميندي، يونس عبد الحميد، أنس باش

خط الوسط: عبد الفتاح حدراف، مروان لوادني، محمد ربيع حريمات، يوسف الفحلي

خط الهجوم: حمزة خابا، زين الدين دراك

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا المجموعة برصيد 9 نقاط، متقدمًا على الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط. ورغم ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فإن الفريق الأحمر يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل حسم الصدارة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور المقبل أحد وصيفي المجموعات الأخرى، حيث تبرز احتمالات عدة، من بينها مواجهة أو أو ، وفقًا لما ستسفر عنه قرعة ربع النهائي.

