وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ

يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام بعد غد الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الهيئات الإعلامية، حسب ما تم إعلانه من الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب الجلسة الأولى للمجلس بتشكيله الجديد؛ تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين الهيئات الإعلامية.



ويضم الاجتماع، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، كلاً من: المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقاً لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة إلى وزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام ، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل من هذه الهيئات.



ويعقب الاجتماع إصدار بيان صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام .

