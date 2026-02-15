أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، بإعداد الموازنة العامة الجديدة خلال شهر مارس، مع تضمينها «زيادات واضحة في المرتبات والأجور»، مؤكدًا أن الرئيس طالب الحكومة بالعودة إليه بمقترحات «غير تقليدية» تخفف الأعباء عن المواطنين.

انفراجة مالية

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة مرت بفترة من الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس الأخيرة وتنفيذها السريع؛ تعكس بداية انفراجة في الأوضاع المالية.



وأوضح أن الجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة، أسهمت في تحقيق فائض يسمح باتخاذ قرارات داعمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس كان قد أكد في وقت سابق أن أي تحسن أو موارد إضافية؛ “ستذهب مباشرة إلى الناس”.



وأكد موسى، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية؛ في إطار توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.