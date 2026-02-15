قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟
شباب بلوزداد واوتوهو الكونغولي يتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية
يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا
الأحمر يتصدر.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، بإعداد الموازنة العامة الجديدة خلال شهر مارس، مع تضمينها «زيادات واضحة في المرتبات والأجور»، مؤكدًا أن الرئيس طالب الحكومة بالعودة إليه بمقترحات «غير تقليدية» تخفف الأعباء عن المواطنين.

 

انفراجة مالية

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة مرت بفترة من الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس الأخيرة وتنفيذها السريع؛ تعكس بداية انفراجة في الأوضاع المالية.


وأوضح أن الجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة، أسهمت في تحقيق فائض يسمح باتخاذ قرارات داعمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس كان قد أكد في وقت سابق أن أي تحسن أو موارد إضافية؛ “ستذهب مباشرة إلى الناس”.


وأكد موسى، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية؛ في إطار توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

السيسي مدبولي الإصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

قانون الإيجار

برلماني: 66 ألف مستأجر تقدموا للحصول على سكن بديل

المحمول

شعبة المحمول: 60% فارق أسعار الموبايلات بين المحلي و الموجود في الدول العربية

لبنان

الروشتة المصرية.. وزير مالية لبنان: نسير على خطى القاهرة لإنقاذ بيروت

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد