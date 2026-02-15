منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي

حسم النادي صدارة المجموعة الثانية في بطولة ، بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الأحد، وشهدت أداءً متوازنًا من الجانبين دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك، ليكتفي كل طرف بالحصول على نقطة.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) في الجولة الماضية، عقب تعادله مع ، قبل أن يؤكد صدارته للمجموعة مع ختام مرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط.

ورافق الجيش الملكي الأهلي إلى الدور ذاته، بعدما أنهى مشواره في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ليصعد الفريقان سويًا إلى ربع النهائي.

منافس الأهلي في ربع النهائي

بصفته متصدرًا للمجموعة الثانية، ينتظر الأهلي مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، وهم:

(المجموعة الأولى)

(المجموعة الثالثة)

(المجموعة الرابعة)

ومن المقرر أن يُحسم منافس الأهلي رسميًا عقب إجراء قرعة الدور ربع النهائي، والمحدد لها يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في الواحدة ظهرًا.