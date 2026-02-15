قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

حسم النادي صدارة المجموعة الثانية في بطولة ، بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الأحد، وشهدت أداءً متوازنًا من الجانبين دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك، ليكتفي كل طرف بالحصول على نقطة.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) في الجولة الماضية، عقب تعادله مع ، قبل أن يؤكد صدارته للمجموعة مع ختام مرحلة المجموعات برصيد 10 نقاط.

ورافق الجيش الملكي الأهلي إلى الدور ذاته، بعدما أنهى مشواره في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ليصعد الفريقان سويًا إلى ربع النهائي.

منافس الأهلي في ربع النهائي

بصفته متصدرًا للمجموعة الثانية، ينتظر الأهلي مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، وهم:

  • (المجموعة الأولى)
  • (المجموعة الثالثة)
  • (المجموعة الرابعة)

ومن المقرر أن يُحسم منافس الأهلي رسميًا عقب إجراء قرعة الدور ربع النهائي، والمحدد لها يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في الواحدة ظهرًا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

