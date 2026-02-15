قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أدهم حاتم يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للريشة الطائرة في بتسوانا

محمد سمير

توج أدهم حاتم لاعب المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بذهبية بطولة أفريقيا التي أقيمت في بتسوانا خلال الفترة من 9 وحتى اليوم 15 فبراير 2026.

وحصد لاعب منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية عقب فوزه على نظيره جيان بيرنارد لاعب موريشيوس بنتيجة 2-1.

مشوار أدهم حاتم في البطولة

استهل الفرعون المصري مشواره في البطولة بالفوز على بطل ليسوتو بنتيجة 2-0 في دور الـ64، ثم فاز على بطل جنوب أفريقيا بنفس النتيجة في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي، فاز على بطل أوغندا بنتيجة 2-0، أما دور الثمانية ففاز فيه على بطل الجزائر بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 2-1، أما في نصف النهائي فتغلب على نظيره بطل موريشيوس بنتيجة 2-0.

وتضم البعثة كلا من: "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - فاطمة ربيع - ملايكة محمد حسن - جنا الوزيري - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت - عبد الرحمن مجدي - أحمد البهنساوي - سيف عمرو".

ويقود المنتخب المصري فنيا، الماليزي محمد روزالين، ويعاونه منير فايز مدربا عاما، والدكتور مروان طارق طبيب المنتخب، فيما يشرف على كل تفاصيل البعثة كريم شديد نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة.

