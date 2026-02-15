قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: صوت جمهور الأهلي في الاستاد مزيكا يا جماعة

جمهور الاهلي
جمهور الاهلي
علا محمد

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق بشأن جمهور الأهلي  في مباراة المارد الأحمر و الجيش الملكي المغربي اليوم .

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"‏مزيكا .. صوت جمهور الاهلي في الاستاد مزيكا يا جماعة .. هي دي الكورة اللي نعرفها.. الكورة للجمهور هتاف وحماس وقلب تطلع احلى حاجة في كل لعيب ".


حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق ، عقب تعادله السلبي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

وبعد ختام مشواره في مرحلة المجموعات، يحول الأهلي تركيزه مجددًا إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لمواجهة الجونة ضمن مباريات .

يسعى الفريق الأحمر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 15 مباراة.


وحقق الأهلي الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 6، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في مؤشر على حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 26 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الخميس 19 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

الإعلامي إبراهيم فايق الاهلي جمهور الاهلي المارد الأحمر الجيش الملكي المغربي التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة انقلاب إسرائيلي سافر

أرشيفية

جيش الاحتلال يشن هجوما على عناصر حركة الجهاد الإسلامي في لبنان

لاجارد: الحوافز الاستثمارية الطريق الأجدى لمنع خروج رؤوس الأموال من أوروبا

لاجارد: الحوافز الاستثمارية الطريق الأجدى لمنع خروج رؤوس الأموال من أوروبا

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد