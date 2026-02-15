إبراهيم فايق: صوت جمهور الأهلي في الاستاد مزيكا يا جماعة

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق بشأن جمهور الأهلي في مباراة المارد الأحمر و الجيش الملكي المغربي اليوم .

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"‏مزيكا .. صوت جمهور الاهلي في الاستاد مزيكا يا جماعة .. هي دي الكورة اللي نعرفها.. الكورة للجمهور هتاف وحماس وقلب تطلع احلى حاجة في كل لعيب ".



حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



يترقب عشاق الكرة المصرية موعد المباراة المقبلة لفريق ، عقب تعادله السلبي أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

وبعد ختام مشواره في مرحلة المجموعات، يحول الأهلي تركيزه مجددًا إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لمواجهة الجونة ضمن مباريات .

يسعى الفريق الأحمر إلى تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، جمعها من 15 مباراة.



وحقق الأهلي الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في 6، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط، في مؤشر على حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل لاعبو الأهلي 26 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 15 هدفًا حتى الآن في المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام الجونة يوم الخميس 19 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.