فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين

كشف الإعلامي أحمد موسى ، عن تدني الأجور في الوسط الصحفي، قائلا: “مرتبي كام في الأهرام النهاردة بعد كام سنة؟.. المرتبات صعبة جدا.. بيقولك بدل لبس ومراجع ولا تكنولوجيا.. حاجة تضحك”.

مرتبات الصحفيين بالمؤسسات

وتابع موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: “مرتبات الصحفيين من أقل مرتبات في البلد.. فيه ناس بقالها سنوات المؤقتين لازم يبقى فيه شباب وضخ دماء جديدة”.

الإعلام والدولة والحكومة

واختتم أحمد موسى: “التعيينات المتوقفة أمر مش صحيح.. مين يتكلم في ده.. رؤساء الهيئات مع وزير الإعلام والدولة والحكومة.. فيه ناس بقالها كام سنة منتظرين.. لازم يبقى عندنا انطلاقة وضخ دماء جديدة”.