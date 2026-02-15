قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

2.35 مليون عامل في جهاز مستقبل مصر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن جهاز مستقبل مصر يضم حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله أحد أهم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر تحت قيادة الدكتور بهاء الغنام.

وأوضح موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الثروة السمكية والقمح والزراعات المتنوعة، مع توافر 2.2 مليون فدان مهيأة لدعم التصدير وتأمين عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن المشروع يجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، ويشكل مصدر فخر لكل المصريين.

صوامع لتخزين القمح

وأضاف أن المشروع يمتد على مساحة 4.5 مليون فدان ويشمل صوامع لتخزين القمح، ومصانع وأسواق ضخمة للمنتجات الزراعية التي تنافس بقوة فور دخولها السوق المحلي.

 وأشار موسى إلى أن النجاحات الكبيرة غالبًا ما يصاحبها شائعات وانتقادات، لكنه أكد أن هذا طبيعي طالما المشروع يسير نحو التقدم.

استمرار الإنتاجية الوطنية

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية تصوير المشروع جويًا لإظهار حجمه الكامل، مشددًا على أن «مستقبل مصر» يهدف إلى تجهيز الدولة لمواجهة تحديات النمو السكاني حتى عام 2050 وضمان استمرار الإنتاجية الوطنية.

