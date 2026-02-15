2.35 مليون عامل في جهاز مستقبل مصر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

قال الإعلامي أحمد موسى إن جهاز مستقبل مصر يضم حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله أحد أهم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر تحت قيادة الدكتور بهاء الغنام.

وأوضح موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الثروة السمكية والقمح والزراعات المتنوعة، مع توافر 2.2 مليون فدان مهيأة لدعم التصدير وتأمين عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن المشروع يجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، ويشكل مصدر فخر لكل المصريين.

صوامع لتخزين القمح

وأضاف أن المشروع يمتد على مساحة 4.5 مليون فدان ويشمل صوامع لتخزين القمح، ومصانع وأسواق ضخمة للمنتجات الزراعية التي تنافس بقوة فور دخولها السوق المحلي.

وأشار موسى إلى أن النجاحات الكبيرة غالبًا ما يصاحبها شائعات وانتقادات، لكنه أكد أن هذا طبيعي طالما المشروع يسير نحو التقدم.

استمرار الإنتاجية الوطنية

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية تصوير المشروع جويًا لإظهار حجمه الكامل، مشددًا على أن «مستقبل مصر» يهدف إلى تجهيز الدولة لمواجهة تحديات النمو السكاني حتى عام 2050 وضمان استمرار الإنتاجية الوطنية.