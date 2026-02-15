النائب العام بعد تهنئة وزير العدل: نتطلع لدعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية

قام النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد بزيارة للمستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد وزيرًا للعدل.

وأعرب النائب العام عن خالص تهانيه وتمنياته لوزير العدل بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الجهات والهيئات القضائية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل في كل ما من شأنه دعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، أعرب المستشار وزير العدل عن تقديره لزيارة المستشار النائب العام، مثمنًا ما تؤديه النيابة العامة من دور وطني رفيع في تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع.